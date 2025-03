video suggerito

Scontro tra un'auto e una moto nel Bresciano, morta la 31enne Eleonora Masseni: chi era Scontro tra un'automobile e un camion nel Bresciano. Una donna di 31 anni è morta sul colpo. La vittima si chiamava Eleonora Masseni.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook

Nella notte tra venerdì 14 marzo e sabato 15 marzo si è verificato un incidente stradale a Fantona Nuova, sulla strada provinciale Sp11 a Desenzano (Brescia). Un camion si è scontrato con un'automobile e nell'impatto è morta una donna da 31 anni, che si chiamava Eleonora Masseni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Stando a quanto ricostruito in questo momento, l'automobile della 31enne – una Citroen C3 – è finita contro un camion. L'impatto è stato molto violento: il veicolo – di cui Masseni potrebbe aver perso il controllo a causa della pioggia battente – è rimasto incastrato sotto il mezzo pesante. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

I vigili del fuoco hanno lavorato per poter estrarre il corpo della 31enne dalle lamiere: l'auto infatti è andata completamente distrutta. Una volta recuperato, lo hanno affidato ai medici e ai paramedici del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso: è morta sul colpo.

I vigili del fuoco hanno poi lavorato per mettere in sicurezza l'area. Nel frattempo, gli agenti della polizia stradale e i carabinieri di Desenzano hanno svolto tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni, è stato necessario tenere la strada chiusa per diverse ore.

La 31enne era originaria di Dosolo, comune che si trova in provincia di Mantova. Viveva però a Peschiera del Garda e lavorava come ragioniera.