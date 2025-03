video suggerito

Incidente nella notte a Brescia, frontale tra auto e camion: morta una donna di 31 anni Gravissimo incidente a Desenzano (Brescia) nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 marzo lungo la Sp11 in località Fantona. Nello schianto è morta sul colpo una donna di 31 anni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gravissimo incidente a Desenzano (Brescia) nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 marzo lungo la Sp11 in località Fantona. Nello schianto, sull'asfalto probabilmente reso scivoloso dalla pioggia battente, è morta sul colpo una donna di 31 anni.

Stando a quanto fino ad ora ricostruito, l'automobile sulla quale la vittima stava viaggiando si è scontrata frontalmente un camion che procedeva in direzione opposta di marcia. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo della giovane donna, ormai senza vita, dalle lamiere accartocciate dell'auto incastrata sotto il mezzo pesante. Ferito lievemente il conducente del camion, 31enne anche lui, trasportato in ospedale in codice verde per essere medicato.

La dinamica dell'incidente, al momento, è ancora tutta da stabilire: non si esclude che possano aver influito le avverse condizioni meteo della nottata, con la pioggia incessante che cadeva sulla provinciale. La strada è quindi rimasta chiusa al traffico per ore, per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del tir dalla carreggiata.

(Articolo in aggiornamento)