Tragico incidente in galleria, Veronica muore a 19 anni: domani i funerali Si svolgeranno domani i funerali di Veronica Tarchini, la 19enne morta in un incidente stradale in provincia di Brescia.

A cura di Ilaria Quattrone

Veronica Tarchini, la ragazza morta nell’incidente (Fonte: Facebook)

Si svolgeranno domani i funerali di Veronica Tarchini, la ragazza di 19 anni morta in un incidente stradale tra Vobarno e la frazione di Carpeneda, in provincia di Brescia. Da ieri, mercoledì 8 dicembre, l'intera comunità di Idro si è stretta attorno alla famiglia. La ragazza, che meno di un mese fa aveva festeggiato i suoi 19 anni, aveva preso la patente la scorsa estate. Amici e famigliari, si sono recati alla camera ardente che è stata allestita nell'obitorio della Passerini a Nozza.

Il dolore della famiglia

Veronica lascia mamma Paola e papà Marco e due sorelle: Elena e Benedetta. I funerali si svolgeranno domani alle 14.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Idro. Secondo una prima ricostruzione dell'evento, la 19enne era alla guida di un'auto. Con lei, c'era un'amica che è sopravvissuta all'impatto. Per il momento non è ancora chiaro cosa possa averlo causato. La polizia stradale ha svolto tutti i rilievi e cercherà di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ancora al vaglio la dinamica dell'incidente

Sembrerebbe però che la ragazza abbia perso il controllo della sua auto e, dopo alcune sbandate, abbia invaso l'altra corsia per poi investire frontalmente un'altra auto. A bordo di quest'ultima c'era una coppia di giovani di Sabbio Chiese. L'impatto è stato molto violento. L'amica di Veronica e l'altra giovane coppia – lei 21 e lui 22 anni – sono stati trasferiti in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'amica della 19enne è stata trasferita con l'elisoccorso mentre gli altri due sono stati ricoverati alla Poliambulanza. Per Veronica invece non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.