Due gravi incidenti sul lavoro in Lombardia, operaio di 19 anni in gravissime condizioni Gravissimi sia un operaio 19 anni che uno di 43 anni: entrambi gli incidenti sono avvenuti in provincia di Brescia. Sul posto oltre ai carabinieri anche i tecnici di Ats.

A cura di Ilaria Quattrone

Due gravissimi incidenti sul lavoro in Lombardia: a distanza di pochissimi minuti l'uno dall'altro, due operai si sono feriti riportando delle gravissime lesioni. Entrambi, avvenuti in provincia di Brescia, sono stati trasferiti in codice rosso in ospedale. Feriti sia un operaio di 43 anni che uno di 19 anni: nel primo caso l'uomo è caduto dal tetto di un capannone nel secondo invece si è ribaltato un trattore che è poi caduto in un fosso.

Il 19enne si è ribaltato con il trattore in un fosso

Il primo allarme è stato lanciato alle 11.34: l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato, in via Gazzo a Calcinato, gli operatori del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza. Intervenuto anche un elisoccorso. Il 19enne si sarebbe ribaltato con un trattore in un fosso: ha riportato un trauma da schiacciamento all'addome, al bacino e alla schiena. È stato trasferito in codice rosso all'ospedale Poliambulanza di Brescia. Presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute.

Il 43enne è precipitato dal tetto di un capannone

Il secondo incidente è avvenuto intorno alle 11.49: un operaio è precipitato dal tetto di un capannone di una pelletteria di Palazzolo sull'Oglio. I medici sono intervenuti in via Valena dove l'operaio di 43 anni ha riportato un trauma al bacino e all'anca. È stato trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Anche in questo caso sono intervenuti a bordo di un elisoccorso, un'automedica e l'ambulanza. I carabinieri hanno svolto i rilievi e i tecnici di Ats stanno verificando che siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.