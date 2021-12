Tragico incidente in galleria a Vobarno: muore la 19enne Veronica Tarchini Nel tragico incidente di martedì sera nella galleria di Vobarno, in provincia di Brescia, è rimasta vittima Veronica Tarchini. Nulla sono serviti i tentativi di rianimarla dopo il violento impatto con un’altra macchina.

Si chiama Veronica Tarchini la giovane 19enne rimasta vittima nel tragico incidente martedì sera nella galleria tra Vobarno e la frazione di Carpeneda, in provincia di Brescia. Nulla sono serviti i tentativi di salvare la vita alla ragazza: ora tutta Idro, paese in cui abitava con la famiglia, piange la sua scomparsa. Restano gravi le condizioni della sua amica, ancora ricoverata all'ospedale Civile di Brescia. Ma sarebbe fuori pericolo.

La dinamica dell'incidente

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, Veronica era alla guida della Ford Fiesta quando – per motivi ancora da accertare – ha invaso la corsia opposta. L'auto avrebbe sbandato mentre era impegnata a fare l'ampia curva della galleria Carpeneda. In quel momento arrivava una Bmw con a bordo due ragazzi, uno di 21 e uno di 22 anni. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Salò, l'auto medica e due ambulanze: nulla però sono serviti i tentativi di rianimare la giovane che purtroppo è morta poco dopo. Meno gravi ma comunque serie le condizioni di salute dell'amica in macchina con Veronica: per lei è stato richiesto il trasferimento in elisoccorso immediato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. La ragazza infatti non ha mai perso conoscenza. Anche i due ragazzi sono stati ricoverati in ospedale, ma le loro condizioni sono meno preoccupanti. Sono stati loro a fornire i dettagli di quanto accaduto alle forze dell'ordine al lavoro per ricostruire secondo per secondo di quanto accaduto. Dopo i rilievi la strada è stata sgomberata e la carreggiata è stata messa in sicurezza per consentire la riapertura alla circolazione.