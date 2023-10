Torna il corteo dei ragazzi di Fridays for future: in centinaia per le vie di Milano in difesa dell’ambiente Tantissimi studenti nella mattinata di oggi venerdì 6 ottobre stanno filando in corteo per sensibilizzare istituzioni e cittadini al cambiamento climatico: è la nuova manifestazione dei giovani di Fridays for future.

A cura di Giorgia Venturini

Torna il corteo dei giovani di Fridays for future per le vie di Milano. Tantissimi studenti nella mattinata di oggi venerdì 6 ottobre stanno filando in corteo per sensibilizzare istituzioni e cittadini al cambiamento climatico. I giovani si sono presentati impugnando più striscioni con scritto "l'ecologia non è un lusso" e "per una scuola e un mondo ecologisti". Il manifesto più grande che apre il corteo invece riassume in due parole la battaglia dei ragazzi: "Resistenza climatica".

Gli studenti si sono dati appuntamento davanti a più scuole per poi far partire la manifestazione tutti insieme in largo Cairoli e proseguire per le vie del centro. L'arrivo del corteo è previsto alla Biblioteca degli alberi, in Porta Nuova.

Prima dell'inizio della manifestazione i giovani avevano scritto il loro pensiero in un comunicato stampa: "Scenderemo in piazza in tutta Italia sotto lo slogan di resistenza climatica. Il nostro governo nega la matrice sistematica dei disastri ambientali che hanno colpito tutta Italia negli ultimi mesi, rifiutandosi di applicare delle soluzioni sistematiche e anzi, tagliando i fondi destinati a queste". I ragazzi poi parlano del loro futuro negato, o meglio "rubato giorno per giorno", per colpa del negazionismo sul cambiamento climatico.

Leggi anche Chi era Vassil Facchetti, il ragazzo di 28 anni travolto e ucciso da un pirata della strada a Milano

Poi attaccano le istituzioni milanese: "Il Comune si ostina a vendersi come una città green, sostenibile e all‘avanguardia, quando è in cima alle classifiche per maggior consumo di suolo. Mentre cittadini in bicicletta continuano a morire investiti in un’urbanistica che non lascia loro spazio, il comune non apre bocca neanche davanti a decine di mobilitazioni cittadine che chiedono una città veramente a misura di persona".