Li avevano minacciati dopo averli presi a spintoni, insultandoli e dandogli degli "infami". Gli avevano giurato che gli avrebbero "tagliato la gola".

Minacciano i carabinieri, portati in carcere e in comunità

Ora, a quattro mesi di distanza, i due ragazzi (di 17 e 18 anni) che si sono resi protagonisti delle intimidazioni nei confronti dei carabinieri che li volevano calmare fuori da "Il Centro", ad Arese, sono stai condotti rispettivamente al carcere minorile e in una comunità. I carabinieri di Lainate e Arese hanno eseguito l'ordinanza della custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Milano. Sono accusati di lesioni personali aggravate, resistenza a un pubblico ufficiale aggravata continuata, oltraggio a un pubblico ufficiale, furto e porto illecito di oggetto atto ad offendere.

La ricostruzione dei fatti al centro commerciale di Arese

I fatti risalgono al 25 ottobre scorso quando fuori dal centro commerciale di Arese un gruppo di ragazzi, tutti senza mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale, aveva indotto i passanti, preoccupati, ad avvisare le forze dell'ordine. Al "Centro" erano arrivati i carabinieri che hanno cercato di far calmare i giovani chiedendogli di indossare il dispositivo di protezione individuale, ricevendo in risposta minacce e spintoni. La lite è rapidamente deflagrata, con i ragazzi che hanno cercato ripetutamente di colpire i militari, in netta inferiorità numerica, che hanno cercato di difendersi come potevano. A loro, una voce presente nel video, imputa di aver "preso a calci in faccia" qualcuno.