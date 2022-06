Tenta di rapinare una ragazza in corso Como, denunciata una minorenne Una ragazza di 17 anni è stata denunciata per aver tentato di rapinare una 21enne nella serata di sabato 25 giugno a Milano.

Tentata rapina in corso Como a Milano nella serata di ieri, sabato 25 giugno. Una ragazza di 21 anni è stata avvicinata da una 17enne che, dopo un breve scambio di battute, l'ha aggredita cercando di rubarle il telefono dalle mani. La minorenne si è poi data alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce.

Minorenne tenta di rubare il cellulare di una ragazza, denunciata

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Milano che si trovavano in zona Porta Venezia per un servizio di controllo del territorio straordinario. I militari sono riusciti quasi nell'immediato a rintracciare la 17enne, fermandola. Dopo essere stata identificata, la minorenne è stata denunciata con l'accusa di tentata rapina. Nessuna conseguenza fisica per la 21enne, fortunatamente, ma un grande spavento. Come riportato da MilanoToday, i carabinieri milanesi hanno poi proceduto al servizio di controllo passando al setaccio l'intera zona che collega Gae Aulenti a Moscova, identificando in totale 25 persone.

L'influencer Desiree Maldera rapinata a Milano

La scorsa settimana, sempre a Milano, l'influencer Desiree Maldera ha subìto a sua volta una rapina. Secondo quanto denunciato da lei stessa sui social, uno scooter l'avrebbe affiancata prendendole il braccio per strapparle l'orologio. L'influencer, però, dopo un primo momento di choc, è tornata in sé e ha reagito prendendo a morsi il rapinatore. "Gli ho staccato tutta la pelle, l'ho preso a morsi", ha raccontato la Maldera sul suo canale Instagram. Nonostante la sua reazione, il rapinatore sarebbe comunque riuscito a portarle via l'orologio, un Patek Philippe del valore di 15.000 euro. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della polizia di Milano.