Influencer rapinata in centro a Milano, Desiree Maldera prende a morsi l’aggressore L’influencer ed ex concorrente di Temptation Island, ha subito una rapina in pieno centro a Milano: la Questura sta indagando.

A cura di Ilaria Quattrone

Le storie condivise dall’influencer (Fonte: Instagram)

"Potrei riconoscerlo tra mille": è così che l'influencer Desiree Maldera, figlia dell’ex calciatore del Milan ed ex concorrente di Temptetion Island, commenta quanto è stata costretta a subire nella giornata di ieri, giovedì 9 giugno, a Milano. La donna stava parcheggiando l'auto in un parcheggio privato, in via Olona, vicino allo studio del suo chirurgo quando, proprio mentre stava prendendo il ticket, è stata aggredita da un uomo.

Desiree Maldera ha provato a bloccare il rapinatore

Il rapinatore, intorno alle 17 di ieri pomeriggio, l'avrebbe affiancata con uno scooter e le avrebbe preso il braccio: Maldera ha provato a bloccarlo, prima trattenendosi il braccio, e poi mordendolo sull'avambraccio: "Gli ho staccato tutta la pelle, l'ho preso a morsi, a morire", racconta ancora l'influencer sul suo canale Instagram sottolineando poi che sarebbe in grado di descriverlo. L'uomo le avrebbe portato via un orologio Patek Philippe da 15mila euro. Sul caso indagano gli investigatori della Questura di Milano: il rapinatore, all'arrivo delle forze dell'ordine, si è però dato alla fuga.

La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere

Gli agenti adesso stanno analizzando le telecamere a circuito chiuso nella speranza di poter risalire all'identità del malvivente: “Mi raccomando cerchiamo di stare un po’ più attente – è poi l'invito che l'influencer rivolge ai suoi follower -. Non posso dimenticare di ringraziare la Scientifica, la Polizia e tutte le persone che mi hanno aiutato. Confido veramente in loro. Con me, personalmente, sono stati davvero super presenti e molto carini”.