Spari all’alba in corso Como, due ragazzi feriti alle gambe dopo una rissa Ancora un episodio di violenza nella zona esclusiva di corso Como, Milano: stavolta una guerra di strada tra bande, finita con alcuni colpi di pistola a salve. A febbraio cinque giovani erano stati accoltellati.

Spari in strada, fortissimi, intorno ai locali della movida. Erano armi caricate a salve o con schegge di metallo, ma tanto è bastato a terrorizzare i passanti e a richiamare l'immediato intervento delle forze dell'ordine. È finita a colpi di pistola una rissa tra due gruppi rivali di nordafricani e senegalesi in corso Como, intorno alle 5 di mattina di domenica 3 luglio. E con un paio dei loro membri dietro le sbarre, due giovani senegalesi di 27 e 28 anni che sono rimasti feriti nello scontro tra bande.

I due sono stati colpiti da una scacciacani modificata per sparare a massima velocità piccoli frammenti di metallo, puntata diretta alle gambe. Prima di essere arrestati, sono stati medicati al vicino ospedale Fatebenefratelli. Ambedue hanno precedenti per spaccio e per reati contro il patrimonio.

Il paradosso di corso Como: lusso e pericolo

Episodi che ormai non fanno quasi più notizia, da quanti se ne susseguono. Un vero e proprio paradosso, quello che riguarda la zona di corso Como. Da un lato il glamour e il lusso, tra le discoteche esclusive e i ristoranti dei vip. Dall'altro le risse, gli scontri di strada, il branco violento che esplode con aggressività.

Leggi anche Travolse e uccise due ragazzi dopo una lite in discoteca, confermata la pena a 11 anni e 4 mesi

Solo pochi mesi fa, sempre in un sabato sera che sfocia nelle prime luci dell'alba, cinque ragazzi sono stati accoltellati proprio nella zona di corso Como. Era febbraio, e i giovani sono stati aggrediti in posti pieni di gente: davanti alla discoteca Hollywood o nella strada porta verso piazza Gae Aulenti, illuminata a giorno dalle luci dei grattacieli.