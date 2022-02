Notte di violenza e sangue a Milano, cinque aggressioni in 200 metri nel giro di un’ora Notte di violenza e sangue a Milano, tra piazza Gae Aulenti e corso Como, cuore della movida meneghina. In appena duecento metri di strada e in circa un’ora, sono stati cinque i ragazzi feriti.

Notte di violenza e sangue a Milano, tra piazza Gae Aulenti e corso Como, cuore della movida meneghina. In appena duecento metri di strada e in circa un'ora, sono stati cinque i ragazzi feriti e poi soccorsi fuori dai locali e nei pressi della stazione di Porta Garibaldi. Lo comunica il sito dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardi.

Il primo intervento si è registrato alle 3.25 in Gae Aulenti, dove gli operatori sanitari hanno soccorso un 18enne. Il giovane è risultato essere stato accoltellato ma fortunatamente il fendente gli ha procurato solo una ferita superficiale. Dopo essere stato medicato, è stato trasferito in codice verde al Fatebenefratelli. A pochi metri da lui, invece, un altro ragazzo, cittadino italiano del 2001, ferito con un coltello alla gamba. Questi è stato portato in codice rosso al Niguarda, dove le sue condizioni sono migliorate. Sul caso indagano i carabinieri che nelle prossime ore raccoglieranno le loro versioni sull'accaduto. Appena sei minuti dopo, in via Alessio di Tocqueville, una seconda chiamata ha raggiunto il centralino del 112 avvisando di un ragazzo di 21 anni aggredito da ignoti. Soccorso dai medici del 118, è stato trasferito al Fatebenefratelli.

Sulla vicenda indagano i carabinieri

Alle 3.54, invece, un'altra aggressione, questa volta in corso Como. Gli operatori sanitari dell'Areu si sono precipitati insieme a una pattuglia delle forze dell'ordine per soccorrere un ragazzo di 26 anni, aggredito e trasferito in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico. Infine, alle 4.40, un nuovo evento violento, sempre in corso Como. Secondo quanto comunicato, un ragazzo di 19 anni italiano è stato raggiunto da una coltellata al braccio. Soccorso, è stato portato al pronto soccorso dove è stato preso in cura dai medici. Le sue condizioni, riporta MilanoToday, non sarebbero preoccupanti. Su tutti i casi di violenza di stanotte stanno indagando i carabinieri di Milano. Gli inquirenti, al momento, non escludono che dietro a tutte le violenze possano esserci gli stessi autori.