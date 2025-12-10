Teatro Alla Scala di Milano, il programma della stagione 2025/2026: calendario, spettacoli e biglietti

Teatro Alla Scala (Foto da LaPresse)

La Stagione 2025/2026 del Teatro Alla Scala di Milano ha preso ufficialmente il via domenica 7 dicembre con il debutto della Prima, che ha visto la messa in scena del capolavoro "Una lady Macbeth del distretto di Mcensk", tratto dal racconto di Nikolaj Leskov, in programma fino al 30 dicembre. Per quanto riguarda l'Opera, in calendario sono inoltre previsti anche tante altri titoli importanti: da Turandot di Giacomo Puccini dal 1 al 29 aprile 2026 a Nabucodonosor di Giuseppe Verdi dal 16 maggio al 9 giugno 2026. Da Carmen di Georges Bizet, dall'8 al 27 giugno 2026 all'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti, dal 5 al 16 settembre 2026. E ancora: La Traviata e Faust.

Il Teatro alla Scala è situato nel centro di Milano. Si trova in Piazza della Scala di fronte al Palazzo Marino, municipio di Milano. L'ingresso principale al teatro si trova in Piazza della Scala ma per la biglietteria si dovrebbe entrare attraverso l'ingresso al Museo del Teatro in Largo Ghiringhelli 1. È raggiungibile comodamente in metro (M1 o M3, fermata Duomo), in bus (linea 61, fermata Verdi-dell'Orso), in tram (1 o 2, fermata Manzoni-Scala), oppure in auto (parcheggio Rinascente in via Agnello, parcheggio sotterraneo in piazza Diaz, posti auto per disabili in via Verdi).

Il programma 2025-2026 del Teatro La Scala: il calendario degli spettacoli

Il programma della nuova stagione del Teatro Alla Scala è ampio e ricco di scelta. Gli spettacoli in calendario coprono il programma dell'Opera, del Balletto, dei Concerti, dei Grandi Spettacoli per piccoli e famiglie, e gli Incontri. Sul sito ufficiale del teatro è possibile consultare tutti gli eventi nel dettaglio.

Tra le opere più note spicca Turandot di Giacomo Puccini con la regia di Davide Livermore, dramma lirico in tre atti e cinque quadri, messa in scena per la prima in assoluto alla Scala il 25 aprile 1926. Il compositore era scomparso a Bruxelles il 29 novembre 1924, senza poter completare la partitura. Lo spettacolo sarà visibile dal 1 al 29 aprile 2026.

In programma anche Nabucodonosor di Giuseppe Verdi. Dopo il trittico di opere di Kurt Weill e l’apertura di Stagione in omaggio a Šostakovič, il Direttore Musicale M° Chailly aggiunge una nuova tappa fondamentale al suo percorso verdiano, completando la ricognizione dei titoli giovanili del compositore con l’opera della svolta.

Il trionfo di Nabucodonosor alla Scala nel 1842 segna la definitiva affermazione del compositore ma anche la saldatura tra il teatro milanese (in senso più ampio il melodramma italiano) e il nascente spirito unitario e risorgimentale. La nuova produzione, in cui verranno eseguiti i divertissements composti da Verdi per la ripresa del 1848 a Bruxelles, vede debuttare alla Scala il talentuoso Alessandro Talevi, regista sudafricano che ha ritrovato le sue origini italiane.

I biglietti per il Teatro alla Scala di Milano, dove acquistarli

I biglietti per gli spettacoli Alla Scala si possono acquistare online in vendita esclusivamente attraverso i canali ufficiali autorizzati del Teatro, oppure nella biglietteria in Largo Ghiringhelli a Milano, o ancora nei Punti Vendita Autorizzati VivaTicket. Esiste inoltre un limite di acquisto per settore per singolo acquirente: in platea fino a un massimo di 6 posti (il primo giorno di vendita fino a 4 posti); in palco fino a un massimo di 6 posti; in galleria fino a un massimo di 2 posti. Il costo dei biglietti varia da spettacolo a spettacolo e da posto a posto, in base che si scelga la platea, il palco, la galleria o la zona colonna. Indicativamente si parte da un minimo di 40 euro fino a un massimo di 300 euro, ma si consiglia di consultare il sito ufficiale del Teatro per informazioni più dettagliate.