Prima della Scala 2025: quanto costa il biglietto per ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’

Il costo del biglietto per assistere alla Prima della Scala 2025 può arrivare fino ai 3200 euro. L’opera scelta quest’anno è “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovič e lo spettacolo va in scena questa sera, domenica 7 dicembre.

Prima al Teatro alla Scala (foto d’archivio da LaPresse)

Al Teatro alla Scala di Milano, oggi 7 dicembre, a partire dalle ore 18, andrà in scena la Prima. L'opera che apre la stagione teatrale del più importante teatro lirico della città e che dal 1951 si tiene il giorno di Sant'Ambrogio, patrono meneghino. Quest'anno, è stato scelto il capolavoro "Una lady Macbeth del distretto di Mcensk", tratto dal racconto di Nikolaj Leskov in cui una giovane sposa con la complicità dell’amante uccide il marito e il tirannico suocero, ma viene scoperta e finisce per suicidarsi in Siberia, tradita da tutti. Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo si aggira intorno ai 3.200 euro. Nei giorni successivi, invece, varia da 40 a 300 euro.

Dopo il debutto a San Pietroburgo, l’opera, che avrebbe dovuto essere il primo capitolo di una trilogia sulla condizione della donna in Russia, ebbe enorme successo in patria e all’estero. Stalin assistette a una rappresentazione a Mosca nel 1936; due giorni dopo apparve sulla Pravda la celebre stroncatura dal titolo “Caos invece di musica” con cui il regime metteva all’indice l’opera e il compositore. Anni dopo Šostakovič preparò una nuova versione che andò in scena a Mosca nel 1963 con il titolo Katarina Izmajlova, dopo che il sovrintendente Ghiringhelli aveva invano cercato di ottenerne la prima per la Scala. Oggi il Teatro presenta la versione del 1934 con la direzione del M° Chailly e il debutto del regista Vasily Barkhatov.

Quanto costa il biglietto per la Prima della Scala 2025 in platea

La Prima della Scala è ormai quasi interamente sold out. Il costo di un biglietto per la platea è unico. Non dipende, infatti, dalla posizione: né se sia alla prima o all'ultima fila né se lungo il corridoio centrale o nella parte più esterna. Il prezzo è di 3.200 euro.

Qual è il prezzo dei biglietti nel palco centrale e palchi

Ben diversa è la situazione per le rappresentazioni nei giorni successivi. Martedì 16 dicembre per esempio, il costo parte da un minimo di 80 euro per un posto nei Palchi Zona 5 con visibilità limitata fino ad arrivare ai 300 euro per la zona 1 della platea. I prezzi di altri biglietti ammontano a 110 euro per i Palchi Zona 4 e 190 euro per quelli Zona 3, sempre caratterizzati da una visibilità limitata. È di 270 euro il costo invece per i Palchi Zona 2 e la Platea Zona 2, mentre si sale a 300 euro per i Palchi Zona 1.

Il costo dei biglietti in prima e seconda galleria

I biglietti dal costo più accessibile sono quelli delle gallerie. Al momento sono ancora disponibili i posti nella Galleria Zona 3, al costo di 70 euro, previsti per mercoledì 10 dicembre.