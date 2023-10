Tassista salva tre ragazze da un’aggressione a Milano: “In città mi sento in pericolo tutte le sere” Claudio Gioia è il tassista che ha salvato da un’aggressione tre ragazze facendole salire immediatamente in auto: “Lavoro la notte a Milano, ho paura tutte le sere”.

A cura di Giorgia Venturini

Foto dalla pagina Facebook di Claudio Gioia

Un tassista è riuscito a mettere in salvo tre ragazze in difficoltà in zona Corso Como a Milano. Si chiama Claudio Gioia e la notte di qualche giorno fa è stato l'eroe delle giovani: ha visto le ragazze che attraversavano correndo la strada e in evidente stato di agitazione. Così senza pensarci due volte ha gridato a loro di salire subito sul taxi e si è allontanato subito da tre aggressori che stavano inseguendo le giovani.

A raccontare quanto accaduto è lo stesso Claudio Gioia nella trasmissione tv Storie Italiane: "Ero nei pressi della stazione Centrale quando vedo queste tre ragazze che attraversano la carreggiata in maniera frettolosa perché dietro di loro c'era un uomo che le sta inseguendo. Mi accosto subito e chiedo alle giovani se hanno bisogno di aiuto. Le ragazze erano preoccupate".

"Dico loro di avvicinarsi subito all'auto e di salire sul taxi dove c'erano già due clienti che stavo portando in stazione Centrale. Poco dopo si avvicinano tre uomini, uno di questi cerca di forzare la porta del taxi. Quando le giovani erano tutte a bordo ho accelerato e siamo andati via".

Leggi anche Quanto guadagnano i tassisti a Milano, i redditi dichiarati al fisco negli ultimi anni

Una notte da dimenticare per le giovani che fortunatamente però hanno potuto contare sull'aiuto di Claudio Gioia. Il tassista durante l'intervista tv ha tenuto a sottolinea: "Gli altri automobilisti che hanno assistito a quello che stava succedendo piuttosto che aiutare hanno suonato il clacson protestando perché mi ero fermato e ingombravo la strada".

"A Milano ho paura, non è una città sicura"

Il tassista solleva il problema sicurezza in città e ribadisce più volte che la notte servono "più pattuglie delle forze dell'ordine, serve più controllo". E poi aggiunge: "Io a Milano ho paura, da padre non mi sento sicuro con mia figlia che gira Milano in bicicletta, che va al lavoro da sola. Milano non è una città sicura. Mi sento in pericolo tutte le sere".

Claudio Gioia e un suo collega spiegano che durante il turno di notte non fanno salire sul taxi qualsiasi persona che alza la mano per chiamarli in strada: "Abbiamo paura, c'è il rischio che venire rapinati. Se vediamo che ci trasmette fiducia non ci fermiamo".