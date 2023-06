Svelato traffico di stupefacenti per un valore di quasi 16 milioni di euro: gli indagati vicini alla ‘ndrangheta Le Fiamme Gialle hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti esponenti della criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista.

A cura di Giorgia Venturini

La Guardia di Finanza di Milano ha svelato un traffico internazionale di stupefacenti con sede operativa in Lombardia, Piemonte e Calabria. Nell'ambito di un’attività di indagine coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, le Fiamme Gialle hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano di alcune persone appartenenti a un’associazione a delinquere operativa in Lombardia ma i cui appartenenti sono originari di Africo, in provincia di Reggio Calabria.

Come funzionava il traffico di droga

Stando alle indagini, i membri dell'organizzazione si serviva di broker campani per recuperare la droga importata dall'Olanda e distribuirla a vari gruppi criminali dislocati in diverse aree del territorio nazionale. Tra le zone principali in Lombardia c'è Milano, Buccinasco, Cornaredo e Caronno Pertusella. Nel capoluogo lombardo un ruolo importante le avevano le piazze di spaccio di Quarto Oggiaro. Il tutto per un profitto di 15 milioni e 832mila euro.

Immobili e auto sotto sequestro

Gli indagati erano in possesso di molteplici beni, di valore "sproporzionato" rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta. Sotto sequestro sono finiti 11 fabbricati, che si trovano in provincia di Milano, Como, Novara, Reggio Calabria e Varese, 22 terreni, in provincia di Reggio Calabria e Varese; 12 auto; 2 attività economiche nella provincia di Varese, "rispettivamente una società a responsabilità limitata operante nel settore del movimento merci e una ditta individuale operante nel settore del commercio di prodotti alimentari".