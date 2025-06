video suggerito

Strangola e accoltella la ex fuori da un centro commerciale di Giussano: Said Cerrah condannato a 10 anni Said Cerrah, il 24enne che lo scorso dicembre ha accoltellato l’ex fidanzata di 24 anni fuori dal centro commerciale di Giussano, è stato condannato a 10 anni di reclusione. L’uomo si trovava già agli arresti domiciliari dopo che circa un anno fa le aveva gettato dell’acido addosso. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Said Cherrah

Il tribunale di Monza ha condannato in primo grado a 10 anni di reclusione il 26enne Said Cerrah, che lo scorso dicembre ha accoltellato la sua ex fidanzata di 24 anni fuori dal centro commerciale di via Prealpi, a Giussano, in provincia di Monza e Brianza.

L'uomo l'aveva aggredita dopo essere riuscito a evadere dagli arresti domiciliari e a manomettere il braccialetto elettronico che avrebbe dovuto segnalare alla ragazza e alle forze dell'ordine l'avvicinamento dell'ex fidanzato. Cerrah si trovava ai domiciliari, in attesa di essere processato, dopo che un anno fa aveva gettato dell'acido contro la stessa ragazza fuori dal suo posto di lavoro a Erba. Per quell'episodio il 26enne è stato poi condannato a 11 anni di reclusione.

La nuova condanna arrivata oggi, stabilita dal giudice per l'udienza preliminare, Angela Colella, è stata superiore di due anni rispetto alla richiesta di otto anni presentata dal pubblico ministero. Alla pena di 10 anni si aggiungono altri due anni di libertà vigilata e il pagamento di una provvisionale di 50mila euro. I fatti contestati risalgono allo scorso 9 dicembre.

Stando a quanto ricostruito, Cerrah ha approfittato di un permesso di uscita dai domiciliari per manomettere il braccialetto elettronico e sorprendere la ex fidanzata nel parcheggio del centro commerciale dove lei aveva un appuntamento con un'amica. Successivamente l'ha aggredita e ha cercato di strangolarla con un cavetto usb, per poi accoltellarla e scappare. É stato poi lui a chiamare i Carabinieri durante la fuga, nella convinzione che la ragazza fosse morta perché gli sembrava che non respirasse più.

Il 26enne è stato arrestato e nel corso della detenzione è stato condannato in primo grado dal tribunale di Como per l'episodio dell'acido, avvenuto a Erba. Alla lettura della sentenza, Cerrah si è rivolto verso la 24enne e le ha detto: "Ti ammazzo, tanto tra tre anni esco e ti becco". A tutela della vittima, la giudice ha quindi diposto che al processo di oggi, avvenuto con rito abbreviato, la ragazza partecipasse solo a distanza, attraverso il computer.