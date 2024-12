video suggerito

Ragazza di 24 anni accoltellata alla schiena in un centro commerciale a Giussano: è grave Una 24enne è stata trasportata in ospedale al San Gerardo di Monza con la massima urgenza. La ragazza sarebbe stata colpita alla schiena con una coltellata. Si cerca il responsabile.

A cura di Enrico Spaccini

Una 24enne è stata accoltellata alla schiena nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 dicembre, nei pressi di un centro commerciale a Giussano (in provincia di Monza e della Brianza). Stando alle prime informazioni, la ragazza sarebbe stata colpita da un giovane, ma non è chiaro se l'aggressione sia avvenuta all'interno del supermercato o all'esterno. I carabinieri stanno indagando per rintracciare il responsabile e per individuare l'arma usata.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 13:30 nei pressi del centro commerciale di via Prealpi a Giussano. L'ipotesi è che a colpire la 24enne possa essere stato un ragazzo con la quale la ragazza aveva avuto un legame sentimentale in passato. I carabinieri della Compagnia di Seregno stanno indagando per rintracciare il responsabile.

Sono state già raccolte le prime testimonianze e nelle prossime ore verranno analizzate le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona. Da una prima ricostruzione, pare che la ragazza sia stata colpita vicino alla sua auto e pare sia stata esclusa l'ipotesi di un tentativo di rapina.

La 24enne è stata soccorsa sul posto dai sanitari intervenuti con un'automedica e un'ambulanza. Dopodiché, la ragazza è stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Pare che abbia riportato una ferita alla schiena. L'arma usata dall'aggressore non è stata ancora ritrovata.