video suggerito

Accerchiato e aggredito da un gruppo di persone con bastoni e mazze: grave un 34enne Un gruppo di persone avrebbe accerchiato e picchiato un 34enne a Macherio (Monza) nel pomeriggio del 15 dicembre. Alcuni responsabili sarebbero già stati identificati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 34enne è stato soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 15 dicembre, in via Volta a Macherio (in provincia di Monza e della Brianza) non lontano dal parcheggio di un supermercato. I sanitari del 118 lo hanno trovato a terra con numerose ferite e lo hanno trasportato, in codice giallo, all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo avrebbe spiegato di essere stato circondato e pestato da un gruppo di persone, alcune delle quali avrebbe usato per colpirlo anche alcune mazze. Le condizioni del 34enne non sono particolarmente gravi e ora i carabinieri stanno indagando per capire cosa gli sia accaduto con esattezza e per quale motivo.

Il pestaggio sarebbe andato in scena intorno alle 17:30 del 15 dicembre. Non è ancora chiaro il motivo, ma un gruppo di persone avrebbe accerchiato e picchiato il 34enne usando anche bastoni e mazze da baseball. L'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi, alcuni dei quali anche alla testa.

Alla chiamata al numero unico per le emergenze 112 hanno risposto i sanitari della Croce Verde di Lissone e anche i carabinieri della Compagnia di Monza. Dopo le prime cure, il 34enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo per essere medicato. Nel frattempo, i militari hanno avviato le indagini e svolto i primi rilievi del caso.

Non è chiaro il motivo dell'aggressione. Per il momento, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Potrebbe, infatti, essersi trattato di una lite degenerata nel pestaggio, ma anche un regolamento di conti. Alcune delle persone coinvolte sarebbero state già identificate attraverso l'analisi delle telecamere di sorveglianza della zona. Tra gli aggressori ci sarebbero sia uomini che giovani.