Said Cherrah accoltella la ex fidanzata fuori dal centro commerciale: nel 2023 l’aveva già aggredita con l’acido Il 25enne Said Cherrah ha accoltellato la ex compagna fuori da un centro commerciale: era già a processo per lesioni e stalking. Nel 2023 le aveva già gettato addosso dell’acido. La ragazza fortunatamente è fuori pericolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Non è in pericolo di vita la ragazza di 24 anni accoltellata nel parcheggio del centro commerciale di Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Si trova ora all'ospedale San Gerardo di Monza dove è arrivata in codice rosso ma fortunatamente sta rispondendo bene alle cure. Intanto i carabinieri che sono intervenuti sul posto hanno in poco tempo fermato l'ex fidanzato di 25 anni della ragazza: è stato rintracciato e bloccato a Stradella, in provincia di Pavia. Ora i militari stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Il 25enne, originario del Marocco, sarebbe già a processo per lesioni aggravate e stalking nei confronti della 24enne. Si trovava ai domiciliari e avrebbe approfittato di un permesso di uscita per una visita medica per raggiungere la ragazza fuori dal centro commerciale a Giussano. In questo modo il ragazzo avrebbe anche violato il dispositivo che gli impone di non allontanarsi dai luoghi stabiliti dal giudice. Una volta incontrato la donna ha impugnato il coltello e l'avrebbe colpita più volte di schiena mentre la ragazza cercava di scappare via. Poi il 25enne sarebbe salito a bordo della sua auto e avrebbe tentato la fuga, finita qualche chilometro dopo dove è stato intercettato dai carabinieri. La ragazza intanto era stata soccorsa per primo dai passanti che l'hanno portata all'interno del centro commerciale in attesa dei soccorsi.

I miliari dopo l'arresto hanno fatto tutti gli accertamenti del caso. Il 25enne è Said Cherrah e non si tratterebbe dell'unica aggressione verso la sua ex compagna. Nel 2023 aveva aggredito la 24enne lanciandole dell'acido muriatico mentre si trovavano in strada, in via Pontida a Erba, in provincia di Como. L'arresto infatti era già a processo per lesioni, stalking e tentato sfregio permanente: lo scorso 21 novembre si era tenuta un'udienza, le discussioni e sentenza arriverà il prossimo 9 gennaio. Probabilmente ora si procederà con un ulteriore processo, da capire ancora il capo di imputazione.