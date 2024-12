video suggerito

Accoltella l'ex alla schiena nel parcheggio di un supermercato, Said Cherrah: "Pensavo fosse morta" La gip del Tribunale di Pavia ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per Said Cherrah. Il 25enne è accusato del tentato omicidio dell'ex fidanzata, accoltellata alla schiena a Giussano (Monza) lo scorso 10 dicembre.

A cura di Enrico Spaccini

Said Cherrah

Ha risposto alle domande del gip del Tribunale di Pavia Said Cherrah, il giovane arrestato lo scorso 10 dicembre per il tentato omicidio della sua ex fidanzata. Il 25enne di Broni, che già sta affrontando un processo a Como per stalking e lesioni nei confronti della stessa ragazza, ha ripercorso quanto accaduto all'esterno del centro commerciale di Giussano dicendo di aver stretto un cavo Usb attorno al collo della 24enne e poi di averla accoltellata alla schiena. A chiamare i carabinieri è stato lo stesso Cherrah, dopo un confronto con il suo avvocato e durante la fuga, dicendo che era convinto che la ragazza fosse morta "visto che non respirava più".

Gli arresti domiciliari e il permesso

Un anno fa Cherrah, originario del Marocco, aveva lanciato acido addosso alla ragazza all'esterno del luogo di lavoro di lei. Quel giorno, la 24enne si era salvata perché una donna che aveva assistito alla scena le aveva gettato dell'acqua. Il 9 gennaio è attesa la sentenza per lesioni, stalking e tentato sfregio permanente. Nel frattempo, il 25enne avrebbe dovuto stare agli arresti domiciliari a Broni.

Il 10 dicembre, però, approfittando di un permesso di uscita per una visita medica avrebbe raggiunto la 24enne al centro commerciale di Giussano. Alla giudice per le indagini preliminari di Pavia, Maria Cristina Lapi, durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto Cherrah avrebbe sostenuto che aveva un appuntamento con lei, ma la ragazza attraverso le pagine de La Provincia di Como ha negato dicendo che, in realtà, doveva vedersi con un'amica.

L'accoltellamento e la chiamata ai carabinieri

Dopodiché, il 25enne avrebbe ammesso di aver aggredito l'ex fidanzata con un cavetto Usb e poi di averla accoltellata alla schiena. Cherrah avrebbe detto di aver trovato la lama nell'auto della ragazza, ma questo dovrà essere accertato dalle indagini. Mentre scappava, tornando a casa il 25enne ha chiamato i carabinieri ed è stato arrestato.

La 24enne, che l'ex fidanzato pensava fosse ormai morta, si è rialzata ed è entrata nel centro commerciale per chiedere aiuto. La ragazza si trova ancora ricoverata all'ospedale San Gerardo di Monza. La gip di Pavia, intanto, ha convalidato l'arresto di Cherrah e disposto la misura cautelare del carcere.