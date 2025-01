video suggerito

Getta acido alla ex e poi la accoltella al supermercato, Said Cherrah condannato a 11 anni: “Esco e la ammazzo” È arrivata la condanna per Said Cherrah, a processo per aver gettato acido in faccia alla ex fidanzata nel novembre 2023 a Erba (Como). Il 26enne ha nuovamente aggredito la donna lo scorso 10 dicembre, approfittando di un permesso per una visita medica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È arrivata la condanna per Said Cherrah, 26enne a processo per aver gettato acido in faccia alla ex fidanzata nel novembre 2023 a Erba (Como). Una sentenza (di primo grado) a 11 anni di reclusione che il giovane, che poche settimane fa aveva nuovamente aggredito la donna approfittando di un permesso premio, ha accolto rivolgendosi così alla vittima, giunta in aula in sedia a rotelle e con i segni evidenti del recente accoltellamento: "Ti ammazzo, tanto tra tre anni esco e ti becco". L'uomo è stato portato via da quattro agenti della polizia penitenziaria, mentre tentava di divincolarsi tra urla e insulti.

Un anno fa Cherrah, originario del Marocco, aveva lanciato acido addosso all'ex compagna all'esterno del luogo di lavoro di lei. Quel giorno, la 24enne si era salvata perché una passante che aveva assistito alla scena le aveva gettato dell'acqua sul volto. In attesa della sentenza per lesioni, stalking e tentato sfregio permanente, il 26enne sarebbe dovuto rimanere agli arresti domiciliari a Broni (Pavia), dove risiede. Lo scorso 10 dicembre, però, approfittando di un permesso di uscita per una visita medica avrebbe raggiunto la 24enne al centro commerciale di Giussano (Monza e Brianza), accoltellandola alla schiena dopo una discussione nel parcheggio. "Pensavo di averla uccisa", dirà poi lui, che aveva prima tentato di strangolarla con un cavo usb e tramortirla con pugni e schiaffi. Di questo episodio dovrà presto rispondere davanti ai giudici del Tribunale di Monza.