Strage di Capodanno a Crans-Montana, gli ustionati gravi trasferiti a Milano: “Sanità svizzera al collasso”

Regione Lombardia ha attivato il protocollo riservato alle grandi emergenze sanitarie per accogliere i feriti di Crans-Montana, dove a seguito dell’incendio in un locale sono morte almeno 47 persone.
A cura di Francesca Del Boca
L’incendio nel bar Le Constellation di Crans–Montana (Svizzera), località sciistica alla moda
L’incendio nel bar Le Constellation di Crans–Montana (Svizzera), località sciistica alla moda

Anche Milano si prepara a fronteggiare le drammatiche conseguenze della strage che si è verificata la notte di Capodanno a Crans-Montana, rinomata stazione sciistica del Canton vallese svizzero dove, per ragioni ancora da chiarire, un locale ha preso fuoco durante i festeggiamenti per il nuovo anno: il bilancio, al momento, è di almeno 47 morti, di cui la maggior parte tra i 18 e i 30 anni, e un centinaio di feriti. Tra loro ci sarebbero anche degli italiani, di cui 15 ancora dispersi. 

Regione Lombardia ha quindi comunicato al Ministero degli Affari Esteri la propria disponibilità ad accogliere i giovani rimasti gravemente feriti a Crans Montana, "mettendo a disposizione tutte le competenze e le risorse necessarie", si legge in una nota l'assessorato al Welfare di Regione Lombardia. "Il sistema sanitario regionale – prosegue la nota – ha immediatamente attivato la Consolle delle Maxi Emergenze di Areu-Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e l'intera rete ospedaliera lombarda. In considerazione della tipologia dell'evento, è stato inoltre allertato il Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale Niguarda di Milano".

"Tre ustionati gravi saranno trasferiti in Italia, all'ospedale Niguarda. Stanno decollando elicotteri dalla Lombardia per andare a prenderli, perché purtroppo ci sono così tanti feriti che anche gli ospedali svizzeri fanno fatica", ha dichiarato intanto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolinenando come la capacità ospedaliera del cantone svizzero sia ormai arrivata al collasso. "Servono reparti specializzati per curare gli ustionati. Abbiamo quindi organizzato questi voli: non sappiamo se i feriti che arriveranno sono italiani o meno, stiamo aiutando per solidarietà nei confronti di questa tragedia".

