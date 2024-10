video suggerito

Stefano Del Re aveva ucciso l’ex moglie Lorenza Vezzosi prima di finire con l’auto nel Po: la conferma dall’autopsia L’autopsia disposta dalla Procura di Cremona ha confermato che Lorenza Vezzosi è stata vittima di femminicidio. L’ex marito Stefano Del Re l’aveva già uccisa a coltellate nel pomeriggio del 4 luglio prima che la loro auto finisse nel Po. L’uomo, invece, era morto per annegamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Era già morta Lorenza Vezzosi quando l'auto sulla quale si trovava si è inabissata nel Po a Casalmaggiore nella notte tra il 4 e il 5 luglio scorso. La conferma arriva dai risultati dell'esame autoptico che era stato disposto dalla pm di Cremona Chiara Treballi e che è stato depositato nei giorni scorsi dalla medico legale di Pavia Elena Invernizzi. A ucciderla sarebbe stato il suo ex marito, Stefano Del Re, a sua volta deceduto per annegamento, con diverse coltellate sferrate.

Vezzosi era già morta prima di finire nel Po

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, nel pomeriggio del 4 luglio Del Re si era presentato sotto casa dell'ex moglie con la sua Opel nera a Sant'Arcangelo di Romagna. Forse con una scusa, l'operatore socio-sanitario 53enne era riuscito a farsi aprire la porta da Vezzosi e probabilmente è in quel momento che si consuma il femminicidio. Sul corpo della 51enne, trovata vestita con la sola biancheria intima, sono state trovate due ferite fatali, all'aorta e al cuore, più altre nella zona del collo più superficiali.

L'Opel di Del Re è stata inquadrata la prima volta nelle vicinanze del Lido a Casalmaggiore intorno alle 22. Dopodiché, alle 2:56 si vede l'auto viaggiare a velocità sostenuta, poi sterzare e finire nel Po. La vettura è stata recuperata la mattina del 5 luglio, con all'interno i corpi senza vita di Del Re e di Vezzosi.

Vezzosi sarebbe stata uccisa in casa

Il sospetto che si trattasse di un femminicidio era emerso già dalle prime indagini. Come detto, Vezzosi era vestita con la sola biancheria intima e aveva sul corpo ferite d'arma da taglio, cosa che ha fatto ipotizzare che qualcuno l'avesse uccisa in casa prima ancora che l'auto finisse nel Po. I due, poi, si erano separati da non molto tempo e, stando a quanto ricostruito, Del Re era ossessionato dal fatto che l'ex moglie potesse frequentare un altro.

La Procura di Cremona, che ha disposto l'esame autoptico, ha aperto un fascicolo per omicidio nei confronti di Del Re, che sarà archiviato per decesso dell'indagato. La Procura di Rimini, invece, sta ancora indagando per stabilire con esattezza quando e dove Vezzosi è stata uccisa.