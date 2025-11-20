milano
Spruzzano spray al peperoncino al liceo Cardano di Milano: 27 studenti intossicati, 5 portati in ospedale

Uno studente ha azionato lo spray al peperoncino all’interno del liceo Cardano di Milano. In 27 sono rimasti intossicati, 5 di loro sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi.
A cura di Enrico Spaccini
Cinque studenti sono stati ricoverati in ospedale questa mattina, giovedì 20 novembre, per una lieve intossicazione da inalazione di una sostanza irritante. Stando a quanto ricostruito finora, un alunno dell'Istituto superiore Cardano di Milano avrebbe spruzzato uno spray al peperoncino all'interno della scuola. Il personale medico del 118, intervenuto con ambulanze, auto medica e auto infermieristica, hanno visitato sul posto in tutto 27 minorenni. In seguito al sopralluogo del vigili del fuoco del nucleo Nbcr (nucleare batteriologico chimico radiologico), le lezioni sono riprese regolarmente.

Come riferito dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'allarme è scattato intorno alle 11 del 20 novembre. I sanitari, intervenuti con cinque ambulanze, un'auto medica e un'auto infermieristica, hanno valutato le condizioni di 27 studenti della scuola superiore Cardano di Milano, in via Giulio Natta, nella zona Ovest della città. Cinque di questi, in particolare, mostravano sintomi di un'intossicazione da inalazione di una sostanza irritante: due sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Carlo per irritazioni alle vie respiratorie e agli occhi, altri tre in codice verde. Nessuno di loro sarebbe in condizioni preoccupanti.

Stando a quanto emerso finora, sembra che uno studente abbia azionato uno spray al peperoncino in un'area al primo piano dell'istituto per motivi che sono ancora in fase di accertamento. L'accertamento delle varie responsabilità di quanto accaduto è ancora in corso da parte delle forze dell'ordine. I vigili del fuoco del nucleo Nbcr di Milano, invece, dopo aver rilevato la presenza dello spray urticante nell'aria, hanno provveduto a rimettere in sicurezza l'area.

