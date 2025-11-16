Spruzzano spray al peperoncino a bordo di un pullman a Bergamo: 20 persone intossicate

Circa 20 persone sono rimaste intossicate dallo spray al peperoncino mentre si trovavano a bordo di un autobus di linea a Bergamo. Il responsabile è riuscito a fuggire. Nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi.

Una persona, non ancora identificata, nel pomeriggio di oggi, domenica 16 novembre, ha azionato uno spray al peperoncino a bordo di un pullman di linea a Bergamo. A bordo del mezzo pubblico c'erano circa 20 persone che subito avrebbero iniziato ad accusare irritazioni agli occhi e difficoltà nella respirazione. L'autista ha interrotto la corsa e aperto le porte per far arieggiare l'ambiente ma, in attesa dell'arrivo della polizia, il responsabile è riuscito a far perdere le sue tracce. Nessuna delle persone coinvolte, comunque, pare aver riportato conseguenze gravi.

L'allarme è scattato intorno alle 15 del 16 novembre, quando un conducente dell'Azienda trasporti Bergamo (Atb) ha chiamato il 112 da via Broseta a Bergamo. Come riportato dal portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con due ambulanze e un'auto medica. I sanitari hanno valutato le condizioni delle circa 20 persone presenti nell'autobus in quel momento e non risulterebbero intossicazioni gravi. Qualcuno ha accusato irritazioni e difficoltà nella respirazione, ma nessuno avrebbe avuto necessità del trasporto in ospedale.

Intanto, gli agenti della polizia di Stato si sono messi a indagare su quanto accaduto. Al momento non è chiaro se il responsabile sia una persona sola o se più persone hanno azionato lo spray al peperoncino per poi darsi alla fuga. L'Atb ha comunque inviato poco dopo un altro autobus per proseguire la corsa per portare a termine il servizio che era stato interrotto. In una nota, l'azienda ha fatto sapere che procederà a presentare una "denuncia per interruzione di pubblico servizio" e di essere pronta a consegnare alle autorità i "filmati di video sorveglianza registrati a bordo del mezzo coinvolto".