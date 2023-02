Spruzza deodorante spray sulla figlia neonata per farla ricoverare, arrestata la madre 29enne Una donna di 29 anni è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti aggravati. Secondo quanto emerso dalle indagini, spruzzava il deodorante spray sulla pelle della figlia neonata provocandole lesioni con “azioni consapevoli e volontarie”.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Quando portava sua figlia neonata al pronto soccorso mostrava ogni volta lesioni e abrasioni. Nessuno, però, riusciva mai a capire da cosa fossero causate. La ricoveravano per qualche giorno e poi la rimandavano a casa senza alcuna diagnosi clinica. Uno schema che si sarebbe ripetuto sin da quando la bambina aveva 2 mesi. Oggi la piccola di mesi ne ha 17 e lo scorso sabato, 4 febbraio, sua madre è stata arrestata per maltrattamenti aggravati.

Secondo la Procura di Milano, in base a quanto ricostruito dalle indagini eseguite dalla squadra Mobile milanese, era proprio la 29enne a provocare quelle ferite alla bambina spruzzandole del deodorante spray da una bomboletta a distanza ravvicinata "procurandole in modo reiterato lesioni personali, assoggettandola a sofferenze fisiche e morali, costringendola a vivere in penose condizioni di vita e in permanente stato di ricovero", ha scritto la gip Patrizia Nobili.

Le immagini delle telecamere

I primi sospetti sono stati palesati dal personale di uno degli ospedali milanesi in cui ha fatto ricoverare la bambina. La polizia ha quindi iniziato a indagare guardando anche le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza. Si vede la 29enne che porta la figlia nel bagno della stanza con in mano il deodorante. "Ma perché ogni volta devi sempre piangere?", le dice prima di premere lo spray contro la sua pelle per 11 secondi. Alle grida della neonata, la madre le risponde che deve smetterla mentre spruzza ancora deodorante.

"Azioni consapevoli e volontarie", ha scritto la gip, "condotte che persistono anche a fronte delle urla e dei pianti insistiti e fragorosi della bambina, che denotano inequivocabilmente che la minore soffre fisicamente in modo evidente dell'azione del gas sul suo corpo". Fuori dalla stanza, ad attenderle, c'era il padre della bambina risultato estraneo a quanto stesse accadendo. Un'altra volta, invece, la 29enne ha versato un po' del contenuto del biberon sull'addome della figlia, dicendo all'infermeria: "Ha vomitato tutto", facendole credere che la piccola avesse sintomi di altri problemi.

Le tracce di alluminio e le "azioni consapevoli e volontarie"

In alcuni esami era stato trovato nel sangue e sui tamponi cutanei un elevato tasso di alluminio. Sostanza di solito presente nei deodoranti in commercio. "Adesso viene fuori che è colpa mia", avrebbe commentato la donna quando i medici le hanno comunicato l'esito di quegli esami.

Secondo gli inquirenti, la 29enne potrebbe aver fatto tutto questo per tenere la bimba il più possibile in ospedale. Non è escluso che la donna soffra di un disagio o di una forma di depressione post partum. Ora la bambina è stata affidata ai servizi sociali dell'ospedale, mentre domani , martedì 7 febbraio, la 29enne sarà ascoltata nell'interrogatorio di garanzia.