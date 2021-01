Spino D’Adda, uccide con un calcio un cane che stava litigando con il suo: denunciato

Un uomo di 50 anni è stato denunciato a Spino D’Adda, in provincia di Cremona, per aver ucciso con un calcio un cagnolino. L’uomo era in compagnia del suo cane quando ha incontrato una sua conoscente a passeggio con la piccola vittima. I due animali avrebbero iniziato ad abbaiare e azzuffarsi e il 50enne gli avrebbe sferrato un calcio al collo.