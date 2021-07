Sparatoria Voghera, altri testimoni: “Youns ha cercato di aggredire ancora Adriatici dopo il pugno” Cos’è successo dopo il pugno sferravo da Youns El Boussettaoui all’assessore di Voghera Massimo Adriatici? Quando l’assessore ha estratto la pistola e sparato al 39enne? Secondo il racconto di altri testimoni, presenti sul luogo al momento del delitto, Youns avrebbe tentato di aggredire nuovamente Adriatici una volta che questi era a terra. Uno ha riferito che la vittima avrebbe minacciato di lanciargli una bottiglia di birra addosso.

Massimo Adriatici

Dopo il testimone che ha reso agli inquirenti la sua versione dei fatti in merito alla tragedia che ha strappato alla vita Youns El Boussettaoui, secondo cui l'assessore Massimo Adriatici avrebbe preso la mira prima di esplodere il colpo di pistola, spuntano altri testimoni presenti sul luogo del delitto, piazza Meardi a Voghera, nella serata di martedì scorso. Per lui il gip ha confermato gli arresti domiciliari, decisione contro cui l'assessore farà ricorso al Riesame.

Un testimone: Youns ha minacciato di lanciarmi una birra prima dello sparo

Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, alcuni di loro si sarebbero presentati in caserma nel paese pavese per rilasciare dichiarazioni che potrebbero aiutare gli investigatori ad avere un quadro più chiaro della situazione. Un uomo, il primo che ha parlato, ha riferito di essere stato presente al bar Ligure quando Youns ha cercato di entrare nel locale, "facendo casino". Secondo la ricostruzione dell'uomo, la vittima gli si sarebbe avvicinata chiedendo: "Perché non mi saluti? Perché mi guardi così?". Per questo motivo, il testimone, che ha spiegato di non aver voluto problemi, è uscito dal bar fermandosi poco fuori. Prima ancora dello screzio sfiorato, l'uomo ha raccontato che "lui mi aveva avvicinato alcuni minuti prima in piazza Meardi, circostanza nella quale aveva minacciato di colpirmi con una bottiglia di birra, mimando il gesto di tirarmela in faccia… Secondo me, era una persona malata di testa perché in giro cercava sempre di litigare, quindi ho lasciato perdere". Poi, l'aggressione all'assessore: "Poco dopo di me, usciva anche Youns e subito si avvicinava a un uomo italiano che stava telefonando. Vedevo che discutevano pochi secondi e d’un tratto ho notato che Youns dava uno schiaffo o un pugno in faccia all’uomo che era al telefono", come si vede dal video delle telecamere di sorveglianza.

Il racconto del testimone prosegue poi con la ricostruzione della sparatoria. Secondo l'uomo, l'assessore Adriatici avrebbe estratto la pistola "dal fianco" sparando a Youns a sangue freddo "e non per sbaglio". "Gliel'ha puntata – ha aggiunto – e subito ha sparato il colpo che lo ha ucciso".

Gli altri testimoni: Youns ha cercato di aggredire Adriatici dopo il pugno

C'è poi una ragazza, anch'essa testimone oculare, che spiegato come la vittima, descritta come molto spesso molto alterata, si è avvicinata all'assessore colpendolo con un pugno in faccia. Questi, Adriatici, mentre era a terra, sarebbe poi stato preso ancora di mira da Youns fino allo sparo: "Il ferito barcollava e si accasciava al suolo, raggiungendo quasi strisciando il lato destro dell’edificio".