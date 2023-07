Sparano dall’auto per festeggiare il matrimonio: un arresto e tre denunce A Milano quattro ragazzi sono finiti nei guai perché ritenuti responsabili di aver esploso alcuni colpi da arma da fuoco per festeggiare un matrimonio.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 luglio, quattro ragazzi sono finiti nei guai per alcuni spari esplosi da una macchina in corsa. L'episodio si è verificato a Milano: i quattro avrebbero deciso di esplodere i colpi per festeggiare un matrimonio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Uno di loro è stato arrestato mentre altri tre sono stati denunciati.

La dinamica e la segnalazione di alcuni residenti

Tutto si è verificato poco dopo l'una e nei pressi di piazza Morbegno, tra Rovereto e Pasteur. Sono stati proprio alcuni residenti a chiamare il numero unico delle emergenze 112. Hanno segnalato di aver sentito qualcuno esplodere diversi colpi di arma da fuoco. Sul posto sono arrivati gli agenti di via Fatebenefratelli. In pochi minuti, gli investigatori sono risaliti agli autori di questa pericola azione.

Uno ha cercato di sfondare a testate il vetro di un'auto della polizia

Tutti sono stati portati in Questura per poter essere identificati. Uno di loro, un ragazzo di 25 anni, durante il trasporto ha sfondato a testate il vetro di un'auto della polizia: per questo motivo è stato arrestato con l'accusa di resistenza e danneggiamento. Il fratello minore, un 23enne, è stato indagato con la stessa accusa: resistenza a pubblico ufficiale.

È stato poi indagato anche il conducente dell'automobile dalla quale sono stati esplosi i colpi: si tratta di un ragazzo di 19 anni. Durante la perquisizione dell'automobile, gli agenti hanno trovato una scacciacani e due mazze da baseball. Tutto è stato sequestrato. A sparare, con una pistola che si è rivelata finta, è stato un altro 25enne che è stato denunciato.