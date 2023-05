Si barrica in casa con le figlie, spara alla moglie e si suicida: la donna riesce a scappare e si salva Un uomo di 62 anni ha prima sparato verso la moglie e poi ha rivolto la pistola contro di sé e si è tolto la vita: la donna fortunatamente è stata colpita solo di striscio ed è riuscita a salvarsi.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nel pomeriggio di oggi venerdì 5 maggio a Inverigo, in provincia di Como. Qui un uomo di 62 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha prima sparato verso la donna e poi ha rivolto la pistola contro di sé e si è tolto la vita. Fortunatamente la donna è stata colpita solo di striscio al volto: è riuscita a scappare mettendosi subito in salvo.

Come riporta Prima Como, tutto è accaduto verso le 16.30 di oggi in via Roma nel paesino comasco. L'uomo si è presentato dalla moglie violando un divieto di avvicinamento nei suoi confronti. Una volta davanti a lei ha premuto il grilletto ma fortunatamente colpendola solo di striscio. Così la donna seppur ferita è riuscita a fuggire via e a mettersi in salvo. Negli stessi secondi in cui la donna chiedeva aiuto, il marito si è barricato in casa con le figlie fino a quando non si è tolto la vita con la stessa arma. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e i sanitari del 118.