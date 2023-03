Simone Stucchi ucciso a 22 anni durante una rissa, condannati un 18enne e un 16enne per l’omicidio Condannati i due giovani che nella notte del 30 settembre del 2021 hanno ucciso Simone Stucchi durante una rissa a Pessano con Bornago.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Il Tribunale per i Minorenni di Milano ha condannato due ragazzi, uno di 18 e l'altro di 16 anni, per l'omicidio del 22enne Simone Stucchi, ucciso durante una rissa a Pessano con Bornago la notte del 30 settembre del 2021. Le altre persone coinvolte sono già state condannate con rito abbreviato o sono ancora in attesa di giudizio.

Le condannati per l'omicidio di Simone Stucchi

All'epoca dei fatti, risalenti ormai a quasi due anni fa, erano entrambi minorenni i due giovani che sono stati condannati oggi dal Tribunale per i Minorenni di Milano.

Si tratta di un ragazzo che oggi ha da poco compiuto la maggiore età e uno che ha ancora 16 anni. Al primo è stata comminata una pena di 8 anni e 8 mesi, mentre al secondo di 7 anni e 8 mesi.

Alla rissa, durante la quale è stato ucciso Stucchi, avevano partecipato anche altri altri ragazzi: alcuni di loro hanno scelto il rito abbreviato e quindi sono già stati condannati, mentre altri sono ancora in attesa di giudizio.

La rissa a settembre del 2021

Simone Stucchi, un giovane di appena 22 anni residente a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, è stato ucciso la notte fra il 29 e il 30 settembre del 2021 durante una rissa avvenuta a Pessano con Bornago, nella provincia nord di Milano.

I soccorsi avevano provato a trasferire Simone all'ospedale San Gerardo di Monza, ma – nonostante gli sforzi dei sanitari – non c'era stato nulla da fare per il giovane.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Stucchi era finito in mezzo a una rissa fra bande rivali per antichi e futili screzi. Durante la rissa, però, erano state usate mazze e bastoni.