Rissa nella notte a Pessano con Bornago: muore accoltellato un ragazzo di 22 anni A Pessano con Bornago, alle porte di Milano, un gruppo di giovani ha dato vita a una rissa: i fatti sono accaduti nella notte in via Monte Grappa. Qui ad avere la peggio è stato un ragazzo italiano di 22 anni morto dopo essere stato accoltellato. Un 16enne è rimasto ferito. I carabinieri sono ora al lavoro per cercare di risalire all’aggressore.

A cura di Giorgia Venturini

Notte di paura a Pessano con Bornago, alle porte di Milano. In strada un gruppo di giovani ha dato vita a una rissa: i fatti sono accaduti nella notte in via Monte Grappa. Qui ad avere la peggio è stato un ragazzo italiano di 22 anni morto dopo essere stato accoltellato. Un giovane di 16 anni è rimasto ferito.

Immediati i soccorsi al 118: sul posto sono intervenuti i medici e paramedici che hanno soccorso per primi i due ragazzi. Il 22enne è stato portato d"urgenze all'ospedale San Gerardo di Monza dove purtroppo è deceduto qualche minuto dopo, mentre il ragazzo ferito, di 16 anni è stato trasferito all'ospedale di Melzo con una ferita alla testa. Non sarebbe in pericolo di vita. Ora i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto: si cerca l'aggressore, chi ha commetto l'omicidio. Resta ancora da capire infatti se è stato uno o più persone a uccidere e ferire i due ragazzi.

Accanto ai feriti trovate della mazze di legno

A chiamare i soccorsi sono stati i residenti. Sul posto sia i sanitari che i carabinieri hanno trovato solo i due ragazzi feriti, uno dei quali poi è morto in ospedale. Accanto a loro i militari, come riferiscono a Fanpage.it, hanno trovato delle mazze di legno: si sta indagando per capire in quanti hanno partecipato alla rissa e come sia scoppiata. Certo è che si trattano tutti i giovanissimi: tra le ipotesi è che si siano dati appuntamento in strada tramite qualche gruppo social. Non è ancora stata diffusa l'identità del 22enne morto qualche minuto dopo essere stato accoltellato: troppo gravi le ferite riportate al torace. Inutili i tentativi di salvargli la vita.