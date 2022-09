Il 22enne Simone Stucchi ucciso durante una rissa: sette ragazzi a processo per omicidio Il giudice per l’udienza preliminare ha deciso per il rinvio a giudizio per alcuni ragazzi che hanno preso parte a settembre dello scorso anno alla rissa a Pessano con Bornago in cui è morto il 22enne Simone Stucchi.

A cura di Giorgia Venturini

Si è svolta oggi martedì 13 settembre l'udienza preliminare per i 19 ragazzi protagonisti della rissa del 29 settembre dello scorso anno in cui ha perso la vita il 22enne Simone Stucchi. Lo scorso giugno per loro erano scattate le manette, ora arriva la decisione del giudice per l'udienza preliminare: in sette saranno processati con rito abbreviato e due davanti alla Corte d'Assise. Di questi sei rispondono anche di omicidio. Per altri nove – come riporta La Repubblica – invece è stata chiesta la messa alla prova, mentre un altro ha chiesto il patteggiamento.

All'origine della rissa una partita di droga

I fatti risalgono a settembre dello scorso anno quando un parco a Pessano con Bornago, nel Milanese, è stato teatro di una maxi rissa. All'origine dello scontro violento ci sarebbe una partita di droga: si tratterebbe di 100 o 150 grammi di Dry, un tipo di hashish, il cui costo si sarebbe aggirato attorno agli ottocento euro. Soldi, che un ragazzo di Vimercate avrebbe consegnato alla banda di Pessano con Bornago, ma che in realtà erano falsi. Così da parte della gang erano partite minacce e intimidazioni. Il giovane aveva deciso di rivolgersi ai suoi amici: la banda di Vimercate. Tra loro, c'era anche Simone Stucchi. Il 29 settembre poi la rissa e la morte di Stucchi.

"Li ammazziamo tutti quanti subito"

Uno degli arrestati prima della rissa avrebbe detto: "Li ammazziamo tutti quanti subito, tutti, tutti quanti". E ancora: "Dovrebbero venire stasera. Dobbiamo essere un po' capito, perché te lo giro veramente io quello lo ammazzo di brutto", ha detto uno dei membri della banda opposta a quella di Stucchi. Alcuni residenti della zona hanno lanciato l'allarme quando hanno visto Stucchi a terra. Nonostante la corsa in ospedale, il ragazzo è morto poco dopo: troppo gravi le ferite riportate.