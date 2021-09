Chi era Simone Stucchi, il 22enne di Vimercate ucciso durante una rissa a Pessano con Bornago Si chiamava Simone Stucchi il ragazzo di 22 anni ucciso nella notte a Pessano con Bornago, in provincia di Milano, durante una rissa tra bande rivali. I carabinieri di Pioltello che indagano sulla vicenda hanno fermato e identificato nove persone, tutte residenti a Vimercate, dove viveva anche la vittima.

È stato selvaggiamente ucciso durante una violenta rissa, Simone Stucchi, il ragazzo di 22 anni arrivato in condizioni disperate questa notte al pronto soccorso San Gerardo di Monza dove i medici non sono riusciti a salvarlo. Troppo gravi le ferite riportate all'addome, alla testa, provocate anche da armi da taglio. Ma sulla scena del delitto i carabinieri hanno trovato pure mazze, bastoni e spranghe.

Chi era Simone Stucchi, il 22enne ucciso a Pessano con Bornago

Il giovane, residente a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, si è ritrovato in mezzo ad una rissa tra bande rivali: una della città di residenza di Simone, l'altra di Pessano con Bornago, dove sono avvenuti i fatti. I due schieramenti si erano dati appuntamento per risolvere vecchi screzi. Tutti i loro componenti, riportano i carabinieri di Pioltello che stanno indagando sulla vicenda, erano armati di bastoni e oggetti atti ad offendere. Per il momento i militari hanno identificato nove ragazzi, tutti residenti a Vimercate, ma non è ancora chiaro il numero reali dei partecipanti alla rissa, nella quale è rimasto gravemente ferito anche un ragazzino di 16 anni, e chi abbia sferrato le coltellate mortali a Simone.

L'accoltellamento e la corsa in ospedale

Simone è stato raggiunto da diversi fendenti, stramazzando al suolo. Immediato è stato l'allarme dato all'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia che ha inviato sul posto i mezzi di soccorso in codice rosso. Gli operatori sanitari, una volta arrivati in viale Monte Grappa, dove si è consumata la tragedia, hanno trovato il 22enne in condizioni disperate e in arresto cardiaco. Montato sull'ambulanza, è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dove, poco dopo il suo arrivo, ne è stato constatato il decesso. Soccorso anche un ragazzino di 16 anni in condizioni gravi.