La famiglia di Simone Stucchi, 22enne ucciso a coltellate: "Gli assassini non si sono mai pentiti" "Finora da nessuno è arrivato il minimo segnale di pentimento", a dirlo è la famiglia di Simone Stucchi, il ragazzo di 22 anni accoltellato durante una rissa nel 2021.

A cura di Ilaria Quattrone

Il 29 settembre 2021 a Pessano con Bernago, comune che si trova nella provincia di Milano, è stato ucciso Simone Stucchi. Il 22enne è stato accoltellato durante una rissa. Il ragazzo era residente a Vimercate, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Gli operatori sanitari del 118 hanno trasferito il giovane all'ospedale San Gerardo di Monza, ma nonostante i loro sforzi è morto poco dopo.

Le condanne

I minorenni che lo hanno colpito con il coltello sono stati condannati a otto anni e otto mesi e sette anni e otto mesi. Quelli che, invece, lo hanno picchiato quando era già agonizzante hanno ricevuto una pena irrisoria. I 19 giovani che hanno partecipato a quell'appuntamento tra bande rivali per regolare un debito di droga – del quale la vittima era estraneo – hanno ricevuto condanne fino ai quattro anni.

La famiglia: La nostra vita è tutta al condizionale

"Non c'è un giorno o un momento di pace da tutto questo", ha raccontato la famiglia al quotidiano Il Giorno. "Ormai la nostra vita è tutta al condizionale", ha detto la madre. Il 30 marzo il ragazzo avrebbe compiuto 25 anni. "Il peso dell’ingiustizia si fa sempre più forte, il tempo non attenua, moltiplica, il macigno è sempre più pesante", ha precisato.

""Simone non tornerà, ma non credo che in così poco tempo chi ce l’ha portato via possa ravvedersi. Finora da nessuno è arrivato il minimo segnale di pentimento. Eppure hanno ucciso un ragazzo come loro con un accanimento che fa paura. Leggere e rileggere cosa accadde quella sera è un ergastolo, ma sempre e solo per noi. Fotografie che ci portiamo dentro, le abbiamo sempre davanti agli occhi".