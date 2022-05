Simone muore a 18 anni in un incidente in moto: aveva cercato di evitare un pirata della strada Il 18enne Simone Felice è morto a seguito di un tragico incidente in moto lo scorso 26 maggio. Da una ricostruzione degli agenti di polizia il giovane è andato a sbattere contro un palo dopo aver cercato di evitare un’auto che poi è fuggita via.

A cura di Giorgia Venturini

Sono passati pochi giorni da quando il 18enne Simone Felice ha perso la vita in un incidente stradale in via Pasolini a Sesto San Giovanni, paese alle porte di Milano. Le indagini in un primo momento avevano ipotizzato che il giovane avesse perso il controllo della moto andandosi a schiantare violentemente contro un palo. Ora invece emergono altri particolari: Simone si sarebbe schiantato per evitare un'auto che poi è fuggita via. Così ha spiegato l'assessore alla sicurezza Claudio D'Amico e il comandante della polizia locale di Giovanni Fabio Brighel.

Le indagini per risalite all'automobilista fuggito via

Fondamentali per gli agenti sono state le telecamere di video sorveglianza della zona: le immagini mostrano la moto vicino alla rotonda tra via Gracchi e via Pasolini. Qui avrebbe evitato un'Audi A3 bianca che gli ostruiva la strada. Nell'evitarla ha perso il controllo della moto andando a sbattere contro lo spartitraffico e il palo della luce. A questo punto però il conducente dell'auto non è sceso a prestare soccorso: dopo aver completato il giro della rotatoria è fuggito via. Altri automobilisti hanno fatto scattare l'allarme, sul posto si sono precipitati i medici che però non sono riusciti a salvare la vita al ragazzo. A indagare sono stati gli agenti della polizia locale e il pubblico ministero di turno della Procura di Monza che nei giorni successivi sono riusciti a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Grazie alle telecamere di video sorveglianza della zona è stato possibile risalire alla targa dell'Audi A3 e quindi all'identità del conducente. Alla guida si è scoperto esserci stata una donna, ora indagata per omissione di soccorso.