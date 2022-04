Incidente sull’Autostrada A21, morti il padre e il figlio di 11 anni: preso il pirata della strada È stato preso nella serata di ieri venerdì 29 aprile il pirata della strada del grave incidente sull’autostrada A21 che è costata la vita a un padre di 45 anni e al figlio di 11.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

A qualche ora dal tragico incidente che è costato la vita a un padre di 45 anni e al figlio di 11 è stato fermato un automobilista indagato ora per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il dramma è accaduto sull'autostrada A21 tra Casteggio e Voghera, in provincia di Pavia, verso l'una della notte tra giovedì e venerdì: nell'impatto sono rimaste vittime padre e figlio, mentre la moglie e gli altri figli della coppia sono rimasti feriti. Anche per altre persone è stato chiesto l'intervento del 118: in tutto i feriti sono undici. Tutti sono stati trasportati al Policlinico San Matteo di Pavia e all'ospedale di Voghera con codici da giallo a verde. Per le operazioni di soccorso sono intervenute quattro ambulanze e un'automedica del 118, ma anche diversi mezzi dei vigili del fuoco e pattuglie della polizia stradale di Pavia. Per agevolare i soccorsi è stato chiuso un tratto stradale.

La dinamica del tragico incidente

Stando a quanto ricostruito al momento, due auto sarebbero rimaste coinvolte in un tamponamento: tra queste la vettura sulla quale si trovavano padre e figlio, che erano assieme anche al resto della famiglia. Il bambino a causa dell'urto sarebbe stato sbalzato dall'abitacolo e il padre sarebbe sceso dalla vettura per cercare di soccorrerlo. Entrambi sono però morti sul colpo: il bimbo a causa del tamponamento e il padre invece a causa di una terza vettura che è sopraggiunta e lo ha travolto. L'automobilista è poi fuggito via. Fino a ieri quando in serata è stato fermato: è stato rintracciato dalle parti di Acqui Terme, in provincia di Alessandria. Dovrà ora rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.