Si tuffa nell’Adda e non riemerge, 23enne ricoverato in gravissime condizioni

Un ragazzo di 23 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo un tuffo nell'Adda. Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, il giovane si è tuffato nel fiume senza più riemergere. Sul posto l'Areu ha inviato le squadre dei soccorritori che hanno portato a riva il 23enne prima di trasferirlo d'urgenza al nosocomio. Sarebbe ancora in condizioni molto gravi.

Lungo le sponde del fiume, all'altezza di Cornate d'Adda, sono arrivate un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Con loro anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Vimercate. Tutto è successo intorno alle 17.30 di ieri pomeriggio, martedì 23 agosto. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni testimoni del 23enne, preoccupati nel non vederlo più riemergere dalle acque del fiume diversi minuti dopo la sua immersione.

Le operazioni di soccorso sono state tempestive: una volta arrivati sul luogo, i soccorritori si sono gettati in acqua per portare a riva il giovane che è stato rianimato in loco dal personale sanitario. Nel tentativo di stabilizzarlo, è stato caricato sull'elisoccorso e trasferito al Papa Giovanni in arresto cardiocircolatorio. Le sue condizioni sarebbero ancora gravissime. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Vimercate che devono ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Non è escluso che il giovane possa aver battuto la testa o essere rimasto vittima di un malore improvviso.