Si servono della figlia di 10 anni per rubare nei negozi di via Monte Napoleone, denunciati Un uomo e una donna sono stati denunciati dalla polizia di Milano per un furto in alcuni negozi del quadrilatero della moda. Per sottrarre gli oggetti di pregio, si sono serviti della figlia di dieci anni.

Immagine di repertorio

Una coppia, servendosi della figlia di dieci anni, ha rubato oggetti di pregio da due negozi del quadrilatero della moda di Milano. I due cittadini italiani sono stati denunciati dalla polizia di Stato dopo un'attenta indagine iniziata lo scorso 17 ottobre. Secondo quanto comunicato dalla Questura, la coppia si è introdotta in una boutique della Galleria Vittorio Emanuele II e, approfittando della distrazione dei commessi, ha sottratto una cintura da uomo del valore di 500 euro.

Sfruttano la figlia per compiere furti, denunciati i genitori

Usciti dal primo negozio, la coppia si è spostata in via Monte Napoleone dove, all'interno di un'altra boutique, ha rapidamente rubato un braccialetto, un portafoglio e una cover per cellulari, per un valore totale di circa duemila euro. Questi furti sono stati compiuti con il coinvolgimento della bambina di appena dieci anni che, istruita dalla madre, ha sottratto gli oggetti indicatele dalla donna. Dopo averli presi, inconsciamente, la piccola li ha riposti nella borsa del padre prima che tutti e tre si allontanassero dal negozio. Gli agenti della Squadra Mobile che si sono occupati del caso hanno visionato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza risalendo all'identità dell'uomo, un classe '81 pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

La refurtiva trovata in un campo nomadi nel Milanese

A lui è risultata essere legata una donna di 38 anni, a sua volta pregiudicata. A seguito di controlli incrociati, gli agenti hanno appurato che la coppia ha due figli, dei quali una bambina nata nel 2011 e la cui età corrispondeva, quindi, con quella della piccola "usata" per compiere i furti. I poliziotti hanno quindi organizzato degli appostamenti fuori dalla loro residenza, un campo nomadi nel Milanese, attraverso i quali sono stati raccolti ulteriori elementi utili alle indagini. La Mobile ha quindi inoltrato richiesta alla Procura per procedere con una perquisizione all'interno del campo dove gli agenti hanno rinvenuto tutta la refurtiva portata via a ottobre insieme ai vestiti utilizzati dalla coppia.