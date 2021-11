Pavia, minaccia di morte la figlia e spara con due balestre contro casa sua: denunciato Un uomo di 81 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver danneggiato l’appartamento della figlia con due balestre costruite da egli stesso. Il pensionato l’ha anche minacciata di morte dopo una lite per questioni economiche.

Un uomo di 81 anni è stato denunciato dai carabinieri di Pavia per aver minacciato di morte la figlia dopo una lite per questioni economiche. Il pensionato, recatosi sotto casa della donna, ha scoccato due dardi contro l'abitazione con due balestre che si era fabbricato egli stesso, danneggiando l'appartamento.

Litiga con la figlia e le danneggia casa con due balestre, denunciato

Teatro dell'accaduto Travacò Siccomario, paese della provincia di Pavia. Sul posto si sono immediatamente precipitati i carabinieri, allertati presumibilmente dalla stessa donna, una 56enne. I militari hanno trovato l'uomo ancora fuori dall'abitazione con in mano le due armi. Fermato, è stato perquisito dai carabinieri che addosso, come riportato dall'Ansa, gli hanno trovato anche una pistola ad aria compressa senza tappo rosso e ulteriori venticinque dardi. Il materiale trovato all'ottantunenne è stato sequestrato e l'uomo è stato condotto in ospedale dal personale medico del 118 per accertamenti. Poi, è stato denunciato dalle forze dell'ordine.

