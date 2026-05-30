Due ragazzine di 17 anni si scagliano con calci, schiaffi e insulti omofobi contro un loro coetaneo: denunciate

L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 29 maggio, verso le 14, in via Vittorio Emanuale, a Como, nei pressi del Duomo.

Prima l'avrebbero apostrofato con frasi omofobe, poi l'avrebbero picchiato con calci, pugni e schiaffi. A compiere l'aggressione sarebbero state due ragazzine di 17 anni che si sono scagliate scontro un loro coetaneo. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 29 maggio, verso le 14, in via Vittorio Emanuale, a Como, nei pressi del Duomo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato, presenti con una volante della Questura di Como. Una volta raggiunto il luogo dell'aggressione, gli agenti hanno raccolto le testimonianze della vittima, che ha raccontato loro di essere stato prima offeso con frasi omofobe e successivamente preso a schiaffi, pugni e insultato da due ragazze. Il 17enne avrebbe poi fornito una descrizione dettagliata delle due ragazze, permettendo così agli agenti di rintracciarle e individuarle poco dopo nelle vie vicine.

Una volta fermate sono state portate in Questura, dove sono emersi i loro precedenti di polizia. Entrambe sono state quindi denunciate per percosse e sanzionate amministrativamente ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento di Polizia urbana, con un ordine di allontanamento dal luogo dove è avvenuta l'aggressione per le successive 48 ore.