Si schianta con l’auto, muore Gianluca Garbelli: presto sarebbe diventato papà Gianluca Garbelli è morto dopo essersi schiantato con la sua Maserati. L’imprenditore 43enne era titolare della Garbelli Automazioni. A gennaio sarebbe diventato papà.

A cura di Enrico Spaccini

Stava percorrendo La Melotta, la strada che porta da Soncino a Spino d'Adda, tra la città di Milano e quella di Brescia, quando ha sbandato. La sua Maserati è finita fuori strada, schiantandosi contro il muretto di cinta di un'abitazione distruggendone oltre cinque metri. Per il conducente, Gianluca Garbelli, non c'è via d'uscita. Il titolare 43enne della Garbelli Automazioni è morto sul colpo. Il prossimo gennaio sarebbe diventato padre.

L'incidente

La carreggiata de La Melotta è stretta, con poche curve. Una strada già pericolosa che diventa ancora più temibile quando piove e l'asfalto viscido fa perdere aderenza agli pneumatici. Proprio come è accaduto a Garbelli. L'allarme è arrivato intorno alle 14:30 di martedì 1 novembre.

I soccorsi sono arrivati sul posto in poco tempo, con automedica, ambulanza, vigili del fuoco di Orzinuovi e carabinieri della stazione del borgo, ma per il 43enne non c'è stato nulla da fare. Con loro c'era anche il sindaco di Soncino, Gabriele Gallina.

Leggi anche Violento scontro tra una moto e un'auto: muore un ragazzo di 28 anni

Il ricordo di Garbelli

La salma è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria, ma il nulla osta per la sepoltura è già arrivato. "È una disgrazia che lascia senza parole", ha commentato don Davide Osio, arciprete dell'Unione TiCuViGe.

L'azienda di Garbelli, che ha sede a Ticegno, in provincia di Cremona, è specializzata nella progettazione e realizzazione di macchinari per i settori farmaceutico, cosmetico e alimentare. In tanti, però, lo ricordano anche per la sua breve carriera nel ciclismo dilettante, quando aveva poco più di 20 anni.