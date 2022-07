Si schianta con la moto a Sale Marasino: muore sul colpo un ragazzo di 23 anni Dopo aver sbattuto contro il furgone che lo precedeva, il giovane ha fatto uno sbalzo di diversi metri e poi è stato investito da un’auto che sopraggiungeva.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nuovo drammatico incidente sulle strade bresciane. Un ragazzo di appena 23 anni si è schiantato a bordo della sua moto contro il furgone che lo precedeva. Dopo uno sbalzo di diversi metri, è stato investito da un'auto che non ha fatto in tempo a frenare. Si sono rivelati inutili i tentativi di rianimarlo effettuati dal personale del 118. Il ragazzo è morto sul posto.

L'incidente in moto

L'incidente è avvenuto intorno alle 17,30 di mercoledì 27 luglio a Sale Marasino, in provincia di Brescia, e precisamente all'incrocio tra via Provinciale e via Roma.

Il ragazzo stava procedendo a bordo della sua moto quando si è schiantato contro il furgone che lo precedeva. A causa dell'impatto, è sbalzato di diversi metri prima di atterrare sull'asfalto.

Purtroppo un'auto che sopraggiungeva nella corsia opposta non ha fatto in tempo a frenare e lo ha travolto.

I tentativi di rianimarlo

Per tentare di salvare il giovane, sono arrivate sul posto due ambulanze e l'eliambulanza, ma i tentativi di rianimarlo dei sanitari si sono rivelati inutili.

Le condizioni del centauro sono apparse da subito disperate, ma il personale intervenuto ha comunque voluto provare a lungo a salvargli la vita, fino a quando non ha dovuto dichiararne il decesso.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Chiari che hanno effettuato i controlli di rito, al fine di ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente.