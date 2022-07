Perde il controllo della sua moto e si schianta contro un palo: muore sul colpo Un uomo di 54 anni è morto sul colpo durante un incidente con la sua moto nella notte: si sarebbe schiantato violentemente contro un palo.

Immagine di repertorio

Altro violento incidente per le strade lombarde. Nella notte un uomo di 54 anni ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere contro il palo della luce. Purtroppo troppo violento è stato lo schianto: il motociclista è morto sul colpo. Inutili i soccorsi.

La dinamica dell'incidente

Dalle prime informazioni i fatti sono accaduti nella notte in zona Stocchetta a Brescia. Ancora da chiarire i particolari dell'incidente ma sembrerebbe che il 54enne abbia fatto tutto da solo e non ci siano altri veicoli coinvolti. Sul posto, oltre che ai medici e paramedici del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine al lavoro per ricostruire minuto per minuto quanto accaduto. La vittima abitava a Castel Mella, a giorni verranno celebrati i funerali.

Il 15enne Daniele Goffi muore in un incidente

Sempre nel Bresciano un altro terribile incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica: Daniele Goffi, quindicenne di Urago d'Oglio, è stato investito e ucciso mentre camminava lungo il ciglio della provinciale che collega il paese con Rudiano. Dalle prime informazioni era insieme a un amico dopo aver trascorso una serata nel paese vicino. Per lui fin dal primo momento non c'è stato niente da fare: inutili i tentativi di rianimazione e l'intervento immediato dell'eliosoccorso. Illeso invece l'amico. Lascia la mamma Rosalia e il papà Mauro, la sorella Alessia.