Perde il controllo della moto e finisce contro un paletto, 41enne muore sul colpo Stava percorrendo la Statale a Garlate, in provincia di Lecco. Il 41enne ha perso il controllo della sua moto e, cadendo, ha colpito un paletto. Troppo gravi le ferite riportate, il motociclista è morto poco dopo.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Stava percorrendo la via Statale in sella alla sua moto. Il 41enne era appena arrivato all'altezza della rotonda all'incrocio con via Filatoio, a Garlate in provincia di Lecco. La dinamica deve essere ancora confermata dalle forze dell'ordine che stanno eseguendo i rilievi, ma pare che il motociclista stesse viaggiando in direzione Lecco quando avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo.

Era la notte tra domenica 26 e lunedì 27 giugno quando è avvenuto l'incidente. Prima di finire a terra, il 41enne avrebbe colpito un paletto. Non sembrerebbe essere coinvolto nessun altro mezzo.

L'intervento dei soccorsi

Ai soccorsi è arrivata la richiesta di intervento poco dopo le 1 e 30 di notte. Sul posto sono arrivati sia un'ambulanza che un'automedica. Tuttavia, le condizioni del 41enne sono apparse subito disperate. I sanitari hanno tentato di rianimarlo sul luogo dell'incidente, ma i traumi riportati dalla caduta si sono rivelati fatali per il motociclista. Alla fine, hanno dovuto costatarne il decesso.

Leggi anche Perde il controllo del furgone e si schianta contro una vetrina: due feriti

L'incidente a Carugate

Poche ore prima a Carugate, in provincia di Monza e Brianza, un'auto si è scontrata con uno scooter sulla strada provinciale 208. Alla guida del motorino, due 17enni che ora sono ricoverati uno all'ospedale San Gerardo e l'altro al Niguarda di Milano. L'incidente si è verificato intorno alle 21 e 30, all'altezza della rotatoria del centro commerciale Carosello. I due ragazzi avrebbero riportato diverse fratture e le loro condizioni sono ancora gravi. Ricoverato anche il 56enne che era alla guida dell'auto.