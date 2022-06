Scontro tra auto e scooter, due ragazzi di 17 anni sono in gravissime condizioni Due ragazzi di 17 anni sono rimasti coinvolti in un incidente gravissimo avvenuto a Monza: i due sono stati trasferiti in codice rosso.

Scontro gravissimo a Carugate, comune in provincia di Monza e Brianza: intorno alle 21.30 un'automobile si è scontrata contro uno scooter sulla strada provinciale 208. I due 17enni che si trovavano in sella alla moto sono stati soccorsi in gravi condizioni e trasferiti in codice rosso. Sul posto anche le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

L'incidente all'altezza della rotatoria del centro commerciale Carosello

L'incidente si è verificato nella serata di domenica 26 giugno attorno alle 21.30: lo scontro è avvenuto all'altezza della rotatoria del centro commerciale Carossello. Una volta ricevuto l'allarme, l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di tre ambulanze e tre auto mediche.

I due adolescenti in condizioni gravissime

I due adolescenti sono stati trasferiti in codice rosso nei pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo e dall'ospedale Niguarda di Milano. I due avrebbero riportato diverse fratture e le loro condizioni sarebbero molto gravi. Oltre loro, è stato ricoverato anche un uomo di 56 anni che si trovava alla guida dell'auto. Con il 56enne, c'era anche la figlia di 16 anni.

Altre persone ferite

I due sono stati accompagnati in codice verde all'ospedale San Raffaele e le loro condizioni non sarebbero gravi. Sempre nell'auto, c'erano altri due ragazzini – amici della 16enne – per i quali non è stata necessaria l'ospedalizzazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pioltello che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.