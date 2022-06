Perde il controllo della moto e finisce contro un paletto: 39enne ricoverato in gravi condizioni Un uomo di 39 anni ha perso il controllo della moto ed è finito prima contro un paletto, poi contro un albero. Soccorso in stato di incoscienza, è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Varese.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Stava percorrendo via Di Vittorio a Vergiate, in provincia di Varese, in sella alla sua moto. Erano circa le 22 di mercoledì 15 giugno, quando l'uomo, un 39enne residente a Besnate, ha perso il controllo del mezzo. Le cause sono ancora da accertare, ma il motociclista all'altezza del civico 102 è finito contro un paletto di delimitazione della strada. In pochi attimi, il 39enne ha impattato contro un albero poco distante battendo anche la testa e perdendo conoscenza.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Non molto tempo dopo, sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce rossa del comitato di Gallarate, un'auto infermieristica di Sesto Calende e un elicottero decollato dalla base di Villaguardia, in provincia di Como. Stabilizzato sul posto dagli operatori sanitari, è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Varese, in codice rosso. Dalle prime informazioni, 39enne sembra essere ancora in gravi condizioni soprattutto a causa del trauma cranico. Nello schiantarsi contro l'albero, si è anche fratturato l'omero sinistro. Su quella strada sono arrivati anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza la zona, e i carabinieri che hanno permesso lo scorrere regolare del traffico.

Il motociclista di San Giuliano Milanese ancora in coma

Rimangono gravi anche le condizioni dell'altro motociclista 39enne che nella serata di martedì 14 giugno si è scontrato con un'auto lungo la via Emilia, a San Giuliano Milanese. L'uomo, portato in fretta all'ospedale Circolo di Varese, è ora ricoverato e in coma. Alla guida dell'auto con cui è impattato c'era una donna di 28 anni che è rimasta illesa. Anche lei si trova in ospedale, a Melegnano, in quanto le forze dell'ordine l'hanno trovata sotto choc.