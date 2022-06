Violento impatto tra auto e moto a San Giuliano Milanese: motociclista in coma Un motociclista lotta tra la vita a la morte all’ospedale di Varese dopo essere stato coinvolto in un tragico incidente con un’auto all’altezza di via Rocco Brivio a San Giuliano Milanese.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia nella serata di ieri martedì 14 giugno. Un motociclista è stato vittima di un incidente mentre stava percorrendo la via Emilia, all'altezza di via Rocco Brivio a San Giuliano Milanese: lo schianto con un'auto è stato inevitabile. Subito sul posto si sono precipitati i paramedici e i medici di Areu: disperato il trasferimento in elicottero del motociclista all'ospedale Circolo di Varese. Dopo esser stato stabilizzato sul luogo dell'incidente, il centauro, un uomo di 39 anni, è arrivato in ospedale in coma. Ora quanto accaduto è ancora tutto da capire. Al momento si sa che alla guida della vettura c'era una donna di 28 anni: la conducente è rimasta illesa. All'arrivo anche delle forze dell'ordine l'hanno trovata sotto choc: da qui la decisione di portarla all'ospedale di Melegnano in codice verde.