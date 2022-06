Violento scontro tra una bici e una moto: gravissimo il ciclista Un ciclista è in gravissime condizioni dopo l’impatto violento contro una moto: si trova ricoverato in ospedale a Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Violento impatto tra una bicicletta e una moto mentre percorrevano la via Provinciale a Dalmine, in provincia di Bergamo. Stando alle prime informazioni, gravissimo e in pericolo di vita è l'uomo di 52 anni in sella alla sua bici. Non grave invece la coppia di marito e moglie di 57 e 53 anni di Boliere che ieri sera, martedì 21 giugno, erano alla guida delle loro moto.

La dinamica dell'incidente

La prima dinamica dell'incidente è stata ricostruita delle forze dell'ordine: erano da poco passate le 18 quando sulla strada provinciale, all'incrocio con via Abruzzo, sia la bici che la moto viaggiavano nella stessa direzione prima di entrare in collisione tra loro. Violento l'impatto: il ciclista è stato immediatamente soccorso. Sul posto si sono precipitati medici e paramedici che hanno trasportato il 52enne con la massima urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo: la prognosi resta riservata, l'uomo sarebbe in pericolo di vita. Meno gravi invece i due motociclisti. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per cercare di ricostruire passaggio per passaggio quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Muore un motociclista in provincia di Pavia

Solo domenica 19 giugno altro grave incidente a Silvano Pietra, provincia di Pavia. Qui un motociclista è uscito fuori strada ed è finito in un campo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli uomini della polizia stradale. Per il motociclista non c'è stato niente da fare: inutili qualsiasi tentativi dei soccorritori di rianimarlo sul posto. L'uomo infatti è morto sul colpo: troppo forte l'impatto con il suolo. Resta ancora da capire cosa abbia fatto sbandare e uscire fuori strada il motociclista.