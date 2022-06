Incidente a Silvano Pietra, motociclista esce fuori strada: la vittima è il falegname Matteo Dagnese La vittima, secondo quanto riporta il Giorno, è Matteo Dagnese, 69 anni, falegname di Silvano Pietra.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente nel corso della notte di oggi, domenica 19 giugno, a Silvano Pietra, provincia di Pavia, lungo la strada provinciale in direzione Corana. Stando a quanto si apprende, un motociclista è uscito fuori strada ed è finito in un campo. Purtroppo, ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli uomini della polizia stradale. Per il motociclista non c'è stato niente da fare e i soccorritori non hanno potuto fare niente per salvarlo. La dinamica è ancora incerta e la polizia sta cercando di ricostruirla nei minimi dettagli.

La vittima, secondo quanto riporta il Giorno, è Matteo Dagnese, 69 anni, falegname di Silvano Pietra. Il corpo dell'uomo sarebbe stato ritrovato in mattinata, ma l'incidente sarebbe avvenuto in piena notte. Il tratto della provinciale su cui il 69enne ha perso la vita, spiega la polizia stradale di Pavia, è rettilineo, anche se si trova vicino a una semicurva. In ogni caso si tratta di una strada che il motociclista conosceva probabilmente come le sue tasche, ma forse stava procedendo, con la sua Honda Varadero, a una velocità molto sostenuta, forse superiore al limite consentito. Forse le ruote del mezzo sono finite sull'erba e l'uomo ha perso il controllo della Honda, finendo poi nei campi. È morto praticamente sul colpo e nessuno, dato che era notte fonda, ha assistito alla scena e ha potuto chiamare i soccorsi, che si sono rivelati inutili. L'ipotesi degli investigatori è che l'incidente sia avvenuto tra l'una e le due della notte di oggi, ma le indagini, come detto, sono ancora in corso.